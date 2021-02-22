В Китае нашли аномальную странность в данных США о высадке на Луне в 1969 году

Сегодня, 00:04

Анна Лисова

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В Китае нашли аномальную странность в данных США о высадке на Луне в 1969 году

В Китае засомневались в подлинности данных о высадке на Луну американских астронавтов в 1969 году. 

Ученые из Китая получили и изучили пробы образцы почвы, взятые с поверхности Луны китайской автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». Проводя это исследование, они заметили аномалию, поскольку их данные кардинально отличались от той информации, которая была предоставлена США после первой высадки на Луну, пишет Sina. 

Наличие больших различий в недавно полученных пробах и той информацией, которую озвучили в США после полета на Луну в 1969 году заставило китайских исследователей засомневаться в подлинности данных о первой высадке на спутник Земли. 

В Sina отмечают, что в середине XX века между Соединенными Штатами и Советским Союзом развернулось противостояние, которое вошло в историю как «космическая гонка». И поначалу огромное преимущество было за Москвой. СССР первым запустил на орбиту Земли космический спутник, а спустя время и первым отправил в космический полет человека. 

Конечно же, в США не могли без боя принять поражение и решили, что достойным ответом будет полет человека на Луну. В 1969 году США сообщили, что американские астронавты высадились на Луну, установили там несколько флагов и взяли пробы лунного грунта. 

Далее полеты на Луну уже не совершались из-за слишком большой их стоимости. 

В 2020 году Китай начал реализацию своей лунной программы, в рамках которой на Луну отправилась беспилотная станция «Чанъэ-5». Аппарат взял пробы лунного грунта и доставил их ученым. 

Исследователи обнаружили в этих образцах много различий в сравнении с пробами лунного грунта, предоставленными США. Сейчас ученые пытаются выяснить, в чем причина выявленных аномальных различий. 

Эксперты, комментируя ситуацию, не исключают, что отличия могут быть обусловлены в том числе разницей в методе забора проб. Повлиять на результат могло и то, в каком месте осуществлялся их забор. 

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