Жителей России предупредили о приближении малого ледникового периода

Академик российской академии наук, океанолог Геннадий Матишов заявил, что человечество ждет вовсе не глобальное потепление, а малый ледниковый период.

По словам специалиста, если бы заявления приверженцев теории о глобальном потеплении соответствовали действительности, лед в Арктике уже давно бы растаял.

«Я был на Северном полюсе 4 года назад. Стоишь там в августе, видишь горы снега, белых медведей, и думаешь: «Вот бы сюда приверженцев глобального потепления», - рассказывает ученый.

Матишов добавил, что теплое время для Арктики закончилось и климат вернулся к холоду. Эксперт посоветовал не обращать внимания на аномально теплую зиму в 2020 году, так как в то же время в Северной Америке и на Ближнем Востоке прошли морозы и снегопады.

Академик подчеркнул, что климат имеет цикличный характер. Подобное потепление прошлого года наблюдалось и в 1878 году, когда судну «Вега» всего за один сезон удалось пройти весь Северный морской путь.

Кроме этого, Матишов упомянул ситуацию и в Антарктиде, отметив, что ее ледяной щит содержит 92% всех льдов на суше.

«Говорить о серьезности ситуации можно будет, когда уровень Мирового океана поднимется где-то на 60%, а Антарктида начнет существенно таять», - объяснил ученый.

В заключении специалист предупредил, что планета движется к ледниковому периоду, однако наступит он через тысячи лет.