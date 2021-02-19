Ученые рассказали, как какао и шоколад влияют на мозг

Тот факт, что шоколад положительно влияет на мозг человека, доказан давно. Многим известно, что самый популярный десерт в мире укрепляет сердце, уменьшает риск развития диабета и инсульта, а также стимулирует работу клеток головного мозга. Те, кто стремятся похудеть, избегают именно этот продукт. Но умеренное употребление шоколада не навредит фигуре.

Специалисты Бирмингемского университета в Великобритании провели исследование с целью узнать, благодаря чему какао и шоколад способствуют улучшению работы мозга. Как установили эксперты, секрет в уникальном наборе флаванолов – растительных антиоксидантов, способствующих улучшению работы мелких кровеносных сосудов. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого мужчины 18–40 лет без вредных привычек употребляли по две порции какао. При этом в одной из порций было много флаванолов, а в другой - минимальное количество. Таким образом ученым удалось выяснить, что какао с большим количеством флаванолов снижает воздействие углекислого газа на мозг. Это помогло мужчинам выполнять сложные задачи гораздо быстрее. То есть флаванолы влияют на мозговую деятельность.

Диетолог Катарина Рендейро подчеркивает, что флаванолы содержатся во многих фруктах, овощах и в какао-бобах. Эти вещества придают плодам яркий цвет, а в организме человека улучшают работу сосудов.