В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса COVID-19

В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса.

Профессор Роланд Визендангер, ученый-физик из Гамбурга, на основе собственных исследований пришел к выводу, противоречащему выводам вернувшихся из Китая представителям ВОЗ. Немецкий эксперт уверен, что причиной распространения коронавируса среди человечества стала лабораторная ошибка, в результате которой в Институте вирусологии в Ухане произошла утечка. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Ученый в течение всего 2020 года изучал научные публикации в СМИ на тему коронавируса, общался с экспертами. В итоге, проанализировав этот огромный массив информации, он пришел к заключению о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. Визендангер разработал на основе полученных фактов так называемый каталог доказательств - 105-страничное «Исследование источника коронавирусной пандемии». Хотя в пресс-релизе Гамбургского университета и отмечается, что эта информация не является научной, но все же она имеет некоторые весомые доводы в пользу гипотезы Визендангера, а после публикации трудов немецкого ученого ожидается широкая общественная дискуссия на эту тему.

В качестве одного из доводов своей теории Визендангер приводит факт отсутствия промежуточного звена-животного, которое заразило летучих мышей коронавирусом. Этот аргумент нивелирует зоонозную теорию распространения коронавирусной инфекции. На рынке в Ухане летучие мыши не продаются, но зато в стенах вирусологического института имеется большая коллекция коронавирусов, которыми заражаются летучие мыши в далеких провинциях на юге страны. Но вряд ли рукокрылые естественным путем смогли преодолеть расстояние в 2000 километров и вызвать распространение инфекции в окрестностях вирусологического института.

«Группа исследователей в Ухане долгие годы работали над генетическими преобразованиями коронавирусов, чтобы сделать их более заразными, более опасными и смертельными. И это подтверждено многочисленными научными публикациями», — указывается в сообщении пресс-службы университета Гамбурга.

Кроме того, профессор Визендангер указал на то, что в уханьском вирусологическом институте существовали серьезные недостатки в технике безопасности, причем, документальные доказательства этого датируются еще до распространения SARS-CoV-2. К тому же, одной из первых коронавирусных зараженных была молодая сотрудница этого института.