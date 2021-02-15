Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году на планете Земля

Радикальные природные изменения ожидают планету к 2050 году — такой прогноз дали ученые Редингского университета в Великобритании и Китайской академии наук. Неутешительные выводы были сделаны на основании анализа уровня парниковых газов, образованных из-за выбросов — постепенное увеличение климата приведет к тотальной засухе уже через 30 лет. Об этом пишет «Lenta.ru».

Согласно отчету альянса ученых, опубликованного в научном журнале «Climate Dynamic», если уровень парниковых выбросов не сократить в ближайшее время, то к 2050 году минимальная и максимальная годовые температуры повысятся минимум на 2.4 градуса днем, и на 1.8 градуса ночью. Ученые подчеркивают, что предполагаемое увеличение температуры будет гораздо более резким, чем то, что происходило в последние 2 десятилетия.

«Наблюдаемые сейчас межгодовые колебания температуры будут превышены минимум в 5 раз. В Китае климат потеплеет на 2.1 градусов днем и на 2.3 градуса ночью, что превышает стандартную межгодовую изменчивость более, чем вдвое»,- значится в отчете ученых.

Климатологи отметили, что наиболее высокая концентрация парниковых газов в атмосфере наблюдается в Юго-Восточном Китае — как следствие, температура воздуха в этом регионе повысится на 3,2 градуса Цельсия днем и на 2,1 градуса ночью. Таким образом, через несколько лет годовое количество дней, когда дневная температура будет выше 25 градусов, увеличится на 8 суток, а число ночей с температурой выше 20 градусов повысится еще на 11. Эксперты подытожили, что только экстренное снижение парниковых газов в атмосфере поможет оттянуть глобальное потепление климата, а вот избежать его уже вряд ли удастся.