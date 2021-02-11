Огромный астероид диаметром около километра приблизится к Земле в марте 2021 года

Российские ученые-астрономы сообщили о том, что в марте 2021 года недалеко от Земли пролетит астероид размером от 500 метров. По мнению специалистов, никакой угрозы для жизни человечества он не несет.

Так, научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко рассказал, что к Земле крайне редко приближаются крупные астероиды. Данный небесный объект должен пройти рядом с планетой 21 марта. Однако вероятность того, что он столкнется с ней, равна нулю.

«Предварительный размер астероида от 500 метров до километра. Расстояние, на котором он будет находиться рядом с нашей планетой, приравнивается пяти расстояниям от Земли до Луны», - рассказал эксперт.

Мнение своего коллеги подтвердил научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров, который отметил, что данное событие не несет никакой ценности. Кроме того, такие астероиды не представляют для ученых важности.

«Это случается довольно часто. После большого ряда открытий инфракрасным телескопом Wise, астрономы обращают внимание только на расстояние между Землей и Луной», - заключил ученый.