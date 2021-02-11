Ученые предупредили о чудовищных последствиях изменения климата

Сегодня, 16:49

Ольга Громова

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Ученые предупредили о чудовищных последствиях изменения климата

В районе Бермудских островов впервые за 60 последних лет зафиксировано двукратное увеличение максимальной скорости ураганов. Ученые считают, что причина этого - глобальные изменения климата, которые привели к увеличению температуры океана. Статья исследователей вышла из печати в журнале Environmental Research Letters.

Ураганы способны многократно усилится за счет той энергии, которую отдают океаны в виде тепла. С 1955 года их средняя интенсивность поблизости Бермудских островов увеличивалась ежегодно в среднем на 10 километров в час - от 56 до 113.

Параллельно с этим на поверхности океана на 1,1 градуса увеличилась температура воды.

Учеными в рамках проведенного исследования был разработан механизм прогнозирования силы ураганов. За основу была взята теория потенциальной интенсивности. Также научные сотрудники руководствовались данными метеозондирования и результатами наблюдений за поверхностью океана.

Исследователи сделали вывод, что для точного определения максимальной скорости ураганов надо принимать во внимание не только температуру поверхности океана, но и содержащееся в верхнем слое морской воды тепло.

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