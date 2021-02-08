Ученые: Длительный стресс связан с повышенным риском сердечного приступа

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Ученые: Длительный стресс связан с повышенным риском сердечного приступа

Длительный стресс связан с повышенным риском сердечного приступа.

Группе ученых из Университета Линчёпинга (Швеция) удалось обнаружить связь между повышенным уровнем гормона кортизола и приближающимся сердечным приступом. Причем уровень гормона стресса может оказаться более серьезным прогнозом, чем обычные симптомы. Статья на эту тему размещена в журнале Scientific Reports.

В ходе работы ученые исследовали образцы волос, взятых у 174 человек - на предмет наличия кортизола. Все респонденты до этого поступили с инфарктом миокарда в кардиологические клиники. В контрольную группу вошли образцы волос более тысячи добровольцев.

Оказалось, что пациенты с сердечным приступом примерно за месяц до госпитализации имели в среднем завышенный показатель гормона стресса. При этом присутствовали и другие факторы риска сердечной патологии: высокое кровяное давление, высокий уровень липидов в крови, курение, диабет, а также наследственная предрасположенность. Ученые отметили, что уровень кортизола выступил более значимым предиктором, чем остальные факторы риска.

Пока точного ответа по поводу причин, провоцирующих высокое содержание гормона стресса в организме, у ученых нет. По мнению экспертов, стресс провоцируют как внешние причины, так и внутренние, например, сопутствующие заболевания. Но при этом биологический стресс может развиться и без нарушений в психическом здоровье человека.

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