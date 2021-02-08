В Азии у летучих мышей обнаружили новый вид коронавируса

Сегодня, 17:34

Анна Лисова

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В Азии у летучих мышей обнаружили новый вид коронавируса

На востоке Таиланда в популяции летучих мышей распространяется новый вид коронавируса SARS-CoV-2. 

Эту коронавирусную инфекцию выявили среди летучих мышей, проживающих на территории в 4,8 тыс. квадратных километров одного из заповедников Таиланда. Но исследователи уверены, что новая разновидность заболевания есть и у летучих мышей, проживающих в других частях Азии. 

«Носителями нового вируса оказались подковоносые летучие мыши, обитающие в тайской пещере. Вирусу присвоили название RacCS203. Его геном совпадает с геномом Sars-CoV-2 на 91,5%», - рассказали ученые. 

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань был выявлен коронавирус Sars-CoV-2, заражающий людей. Он вызывает опасное заболевание COVID-19, которое может провоцировать в том числе и летальный исход. 

Из-за высокого уровня опасности и большой скорости распространения инфекции ВОЗ была объявлена пандемия. Остановить ее до сих пор не удалось. Также до сих пор нет однозначного ответа, как коронавирус перешел к человеку. 

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