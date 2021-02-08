В Сети опубликовано видео полета НЛО у поверхности Луны

Сегодня, 13:24

Анна Лисова

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В Сети опубликовано видео полета НЛО у поверхности Луны

В Сети опубликовано видео полета у поверхности Луны неопознанного летающего объекта. 

Ролик выложил в открытый доступ канадский исследователь Жан-Минел Тенак. 

На опубликованном видео запечатлен момент, когда мимо Луны пролетают несколько НЛО, отбрасывая тень на поверхность спутника Земли. 

Пользователи принялись тут же обсуждать возможность полета у Луны представителей инопланетных цивилизаций.  Нашлось немало скептиков, которые уверены, что ролик является фальшивкой и на самом деле был записан с Земли. 

Но есть и те, кто верит в подлинность этого видео, считая, что в кадр попали инопланетяне, у которых на Луне даже может быть своя база. 

Прозвучали предположения, что тень на поверхность Луны могли отбросить какие-то исследовательские аппараты, запущенные ранее с Земли. 

Впрочем, ситуация, когда после публикации видео на тему визита инопланетян на Землю, или на Луну пользователи делятся на несколько лагерей и активно отстаивают свои позиции, вполне традиционная. Пока без жарких споров в данном вопросе не обходится, ведь официальная наука до сих пор не получила убедительных доказательств того, что представители инопланетных цивилизаций бывают на Земле или пролетали рядом с ней.  

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