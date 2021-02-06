Названа новая причина пандемии коронавируса

Группа ученых из Германии, США и Великобритании сообщила о новой причине возникновения коронавируса COVID-19. Оказывается, главную роль здесь сыграли климатические изменения в Китае. Гипотеза ученых была опубликована в научном журнале Science of The Total Environment.

Согласно ей, коронавирус может приобрести патогенные для человека свойства в зависимости от разнообразия видов летучих мышей в регионе. Однако изменения климата заставляют некоторых животных перемещаться в другие области. А в случае их взаимодействия с другими млекопитающими риск развития человеческих вирусов возрастает. В ходе исследования эксперты проанализировали географические ареалы летучих мышей разных видов по всему миру сегодня и в начале 20 века. После их сравнили с моделями распределения растительности, характерной определенному климату. После полученных данных их объединили еще с двумя группами данных: зависимость животных от конкретных растений и насколько часто может встречаться определенный вид летучих мышей. Результаты показали, что незадолго до появления коронавирусной инфекции в районе китайской провинции Юньнань, на территории Лаоса и Мьянмы были зафиксированы существенные климатические изменения, из-за которых там было зафиксировано большое количество летучих мышей. На этих же территориях увеличилось и число коронавирусов, которые переносят животные. Такие показатели не были замечены ни на одной другой точке планеты.

Ученые порекомендовали принять необходимые меры по защите естественной среды обитания для того, чтобы снизить риск распространения зоонозов. Авторы считают, что нужно запретить охоту на животных и торговлю дикими животными.