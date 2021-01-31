Российские ученые разработали два препарата от ВИЧ

Сегодня, 20:39

Александр Зуев

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Российские ученые разработали два препарата от ВИЧ

Российские специалисты разработали несколько препаратов для лечения ВИЧ. Но источники финансирования клинических испытаний лекарств пока не найдены. В одном препарате используется  принцип воздействия на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус. Разработка  проверялась  на мышах, но для исследования на человеке нужны средства.

Разрабатывается  еще один  метод излечения ВИЧ. Он заключается в  том, что  в организм вводится фермент, он идет по ДНК клеток, обнаруживает вирус, блокирует его, вырезает этот кусок из клетки. На стадии доклинических испытаний на мышах стало понятно, что этот метод работает. При полноценном финансировании эти разработки можно будет вывести в практику в течение пяти лет. 

Как ранее  заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Россия уже на протяжении  многих лет  занимается разработкой вакцины от ВИЧ-инфекции, пишет  interfax.ru.

Между тем в Минздраве в начале этого года заявили о том, что  доля подростков среди несовершеннолетних с ВИЧ в России растет  и за пять лет может удвоиться. 

Отметим, что вирус иммунодефицита человека поражает клетки иммунной системы. В результате этого работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД). При таком состоянии организм больного утрачивает  защитные функции. В итоге возникают вторичные  заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным ответом. Таким образом, вирус постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. 

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