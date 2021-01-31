ИИ поможет создать новую вакцину за час при мутации коронавируса SARS-CoV-2

Создавать вакцины от мутировавших штаммов коронавируса SARS-CoV-2 поможет искусственный интеллект.

Ученые уверены, что его возможности позволят менее чем за час в случае необходимости разрабатывать формулу вакцины от новых штаммов коронавируса.

ИИ может быстро анализировать потенциальные мутации, что позволяет ему, уже на основании существующих вакцин, разрабатывать вакцины для новых штаммов коронавируса.

По мнению экспертов, существует вероятность того, что уже созданные вакцины будут становиться все менее эффективными против новых штаммов SARS-CoV-2. И если это произойдет, может появиться штамм, который спровоцирует еще одну пандемию. Поэтому крайне важно иметь возможность быстро создавать вакцины, эффективные против различных вариантов.

Отметим, эксперты в последнее время отмечают, что пандемия коронавируса пошла на спад. Но при этом сохраняется риск третьей волны пандемии. Насколько интенсивной она будет, зависит от того, какие меры будут предприниматься для ее сдерживания.