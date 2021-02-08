Найден эффективный препарат против коронавируса

Британские и китайские специалисты провели лабораторные исследования, в ходе которых подтвердили перспективность препарата для лечения коронавируса - тапсигаргина.

Специалисты из Ноттингемского университета и Китайского сельскохозяйственного университета убедились, что тапсигаргин активирует врожденный антивирусный иммунный ответ. Он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных препаратов. Этот препарат предотвращает репликацию инфекции в клетках в течение 48 часов после однократного воздействия. Примечательно, что он может быть использован и людьми, и домашними животными.

Кроме того, учеными было установлено, что с помощью тапсигаргина, который является противовирусным лекарством широкого спектра, можно лечить комплексные инфекции. То есть, речь идет о том, что этот препарат можно использовать для лечения пациента, который заражен коронавирусом и сезонным гриппом одновременно.