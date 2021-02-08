Найден эффективный препарат против коронавируса

Сегодня, 06:49

Александр Зуев

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Найден эффективный препарат против коронавируса

Британские и китайские специалисты провели лабораторные исследования, в ходе которых подтвердили перспективность препарата  для лечения коронавируса - тапсигаргина.

Специалисты из Ноттингемского университета и Китайского сельскохозяйственного университета убедились, что тапсигаргин активирует врожденный антивирусный иммунный ответ.  Он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных препаратов.  Этот препарат  предотвращает репликацию инфекции в клетках в течение  48 часов  после однократного воздействия. Примечательно, что  он может быть использован и людьми, и домашними животными.

Кроме того, учеными было установлено, что с помощью тапсигаргина, который является противовирусным лекарством широкого спектра, можно лечить комплексные инфекции. То есть, речь идет о том, что этот препарат можно использовать для лечения пациента, который заражен коронавирусом и сезонным гриппом одновременно.

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