Уфолог Скотт Уоринг показал огромный НЛО, влетающий в жерло вулкана Попокатепетль

Сегодня, 21:39

Ольга Громова

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Уфолог Скотт Уоринг показал огромный НЛО, влетающий в жерло вулкана Попокатепетль

Популярный в Сети уфолог из Тайваня Скотт Уоринг опубликовал новый ролик, где запечатлено, как огромный НЛО влетает в жерло действующего вулкана Попокатепетль на территории Мексики.

Это одно из самых таинственных и загадочных мест на Земле. Поблизости этого вулкана аномальные явления фиксируются даже чаще, чем у Зоны-51 - раз в десять чаще. Возле его жерла и ранее замечали парящие сферы, летающие тарелки в виде стержней и пр. В последнее время число необъяснимых случаев в зоне мексиканского «дымящегося холма» растет.

На последнем видео запечатлен необычный летательный аппарат в форме диска, который буквально влетает в жерло вулкана. Уфолог предположил, что в длину объект достигает порядка 30 метров.

Во время подлета к вулкану Попокатепетль НЛО располагался впереди вулканического облака. По мнению охотника за пришельцами, это является подтверждением гипотезы о способности "космических сил" попадать вглубь "огненной" горы на глубину не менее, нежели 7 километров.

Уфолог уверен, что внутри действующего Попокатепетля на глубине семи километров расположена база представителей инопланетных цивилизаций. При этом сооружение может быть очень древним. Скотт Уоринг допускает, что ему 2-3 тысячи лет, не меньше.

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