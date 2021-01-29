Нынешний климат назван самым жарким за последние 12 тысяч лет

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Нынешний климат назван самым жарким за последние 12 тысяч лет

Нынешний климат признан самым жарким за последние 12 тысяч лет.

Ученые уверены: вызванные человеком изменения климата привели к небывалым последствиям. Сейчас человечество переживает самый жаркий период за последние 12 000 лет, т.е. за все время существования человеческой цивилизации. Кроме того, ряд исследователей утверждают, что современный климат перешагнул рекорды 125-тысячелетней давности. Об этом сообщает издание Nature.

До недавнего времени существовали две противоречащих друг другу теории. Группа экспертов из Университета Ратгерса, что в Нью-Брансуике (США) проследили, как менялись среднетемпературные показатели на планете в глубоком прошлом. Созданные ими климатические модели продемонстрировали, что по завершении ледникового периода - примерно 12 тыс. лет назад - температура регулярно, но не быстро, повышалась. Ископаемые раковины помогли ученым выяснить, что примерно 6 000 лет назад потепление находилось на своем пике, после чего процесс затормозился и планета начала вновь охлаждаться. Начало промышленной революции вновь запустило волну потепления.

Однако новое исследование американцев позволило им сделать выводы о неправильности гипотезы на основании древних раковин. Дело в том, что они «реагировали» только на жаркие летние периоды, а зимний холод не оставлял на них никаких следов. Поэтому когда ученые на основе их состава получали необоснованно завышенные годовые температуры, результаты оказались неверными.

«Мы демонстрируем, что глобальная среднегодовая температура повышалась в течение последних 12 000 лет вопреки предыдущим результатам», – заявила руководитель исследования Саманта Бова.

Человеческая деятельность во много раз усилила такое естественное явление, как межледниковое потепление, и к сегодняшнему дню температуры достигли рекордных значений. Ученые полагают, что эти показатели также продолжат расти, ведя человечество на «неизведанную территорию».

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