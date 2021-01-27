К 2040 году под воду может уйти значительная часть Земли

К 2040 году под воду может уйти значительная территория Земли.

Как следует из выводов международной группы ученых из Геологического и горного института Испании, к 2040 году есть высокая вероятность того, что огромная часть Земли площадью до 12 млн квадратных километров, может быть затоплена Мировым океаном.

Научные исследования ученых показали, что такой сценарий возможен в основном из-за проседания почвы, которое провоцирует человеческая деятельность наряду с влиянием природных факторов.

«Из-за откачки воды для полива сельскохозяйственных земель грунт начинает проседать», — заявил руководитель исследования Херардо Эррера-Гарсия.

То, что население планеты увеличивается быстрыми темпами и при этом используются неправильные технологии откачки воды, имеет свое отрицательное влияние на общую ситуацию. И в качестве примера исследователи привели Иран, где почва под городами проседает в год на 25 см на фоне роста населения (за последние 50 лет оно увеличилось в два раза).