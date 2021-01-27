Расстояние между США и Великобританией увеличивается на 4 см в год

Сегодня, 10:29

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Расстояние между США и Великобританией увеличивается на 4 см в год

Ученые-сейсмологи из Университета Саутгемптона выяснили, что Северная и Южная Америка отдаляются от Европы и Африки по причине расширения Атлантического океана. А его увеличение в объеме происходит из-за подъема вещества из глубин мантии Земли. Об этом сообщает «Ин-спейс.ру»

Команда ученых собирала данные со дна Атлантического океана путем размещения 39 сейсмометров. Благодаря полученным данным они создали первое масштабное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом.

Специалистам удалось определить, что с глубин Земли около 600 километров медленно поднимается вещество из мантии. Данный процесс ученые называют апвеллинг. Однако ранее они считали, что подобное происходит только на глубинах до 60 километров.

«Мы замечаем, как расстояние между Европой и Северной Америкой постоянно увеличивается. Все это связано не с философскими или политическими разногласиями. Этот процесс вызван мантийной конвекцией», - объяснил сейсмолог, доктор Хармон.

Так, по хребту проходит линия, которая разделяет Северную и Южную Америку от Европы и Африки. В связи с расхождением плит Атлантический океан расширяется на 4 сантиметра ежегодно. А вещество, которое поднялось из мантии, занимает новое пространство, формируя тектонические плиты. Ученые предполагают, что данным процессом управляют отдаленные гравитационные силы.

«Наше открытие опровергает данные о том, что срединно-океанические хребты играют роль в тектонике плит. Таким образом, силы на хребте, например, в Средней Атлантике играют ключевую роль в разделении сформированных плит», - заключил автор исследования, профессор Майк Кендалл.

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