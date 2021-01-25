Ученые из Австралии заменят поврежденные кости пациентов гелем с живыми клетками

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) доказали, что фрагменты костной ткани можно печатать. Для этого они создали специальный состав на керамической основе.

Как заявил доктор Иман Рухани, состав для печати костей затвердевает после контакта с жидкостью прямо в организме. Чернила для 3d-принтера на керамической основе - вещество нетоксичное. Доктор заметил, что идею трехмерной печати структур, имитирующих кости, нельзя назвать новой. Однако такой гель впервые был создан при комнатной температуре в комплекте с живыми клетками и без агрессивных химикатов или радиации. Эта уникальная технология уже скоро будет испытана на животных.

Новая разработка действительно позволит врачам печатать фрагменты костной ткани.