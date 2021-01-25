В Канаде разработали новый метод очистки воды с помощью алмазов и титана

Сегодня, 05:29

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В Канаде разработали новый метод очистки воды с помощью алмазов и титана

Специалисты Национального института научных исследований из Квебека под руководством профессора Патрика Дроги изобрели новейшую технологию очистки воды. Для этого они обратились к алмазу и титану. 

В ходе исследования ученым удалось определить, что диоксид титана и алмазы могут максимально очистить питьевую воду от вредных веществ.

Эксперимент показал, что данные материалы могут разложить около 90% микроскопических пластиковых частиц, способных навредить человеческому организму, всего за 6 часов.

Как известно, трубы ПВХ чаще всего прокладываются под землей, однако встречаются ситуации, когда они подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей.

«Если незащищенный ПВХ попадает под воздействие ультрафиолета, это приводит к сложным реакциям, которые разрушают полимер. В итоге он попадает в питьевую воду», - объясняет профессор Дорги.

Также ученый рассказал, что обычно вода проходит 3 этапа очистки – первичную, вторичную и третичную. Однако новая технология позволит заменить все эти процессы, в том числе и хлорирование.

Эксперты отметили, что данная разработка является очень дорогостоящей, потому они намерены искать решения очистки в данном направлении, чтобы снизить стоимость его потребления.

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