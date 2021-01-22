Американские ученые описали катастрофические последствия ядерной войны

Ученые Ратгерского университета, что в США, описали катастрофические последствия ядерной войны, если она случится и человечество не сможет ее избежать. Первое, с чем столкнутся люди - существенное изменение климата, передает Communications Earth & Environment.

Применение ядерного оружия приведет к масштабным пожарам, из-за которых в верхние слои атмосферы будут выброшены миллионы тонн сажи, которая заблокирует солнечный свет.

Такое явление, как следует из моделирования, будет длиться, как минимум, семь лет.

Ядерное Ниньо дополнительно обернется тем, что осадки между Индийским и Тихим океанами перестанут выпадать. Кроме этого, начнется сильное похолодание.

Подсчеты показывают, что сильнее других пострадают жители экваториальной части Тихого океана - там уменьшится количество водорослей и популяция рыб. Пищевые цепочки будут разорваны, потому как вдоль экватора будет остановлен подъем глубоких холодных вод. Как следствие, заметно снизится количество питательных веществ, являющихся пищей для планктона.

В целом же американскими учеными было смоделировано шесть различных вариантов развития ядерной войны, среди которых боевые действия между США и РФ, а также между Индией и Пакистаном.