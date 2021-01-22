Сибирские ученые нашли способ обнаруживать лесные пожары на ранней стадии

Томские ученые научились обнаруживать лесные пожары на ранней стадии. Сотрудники лаборатории ТГУ провели эксперимент и выяснили, как при возгорании и воспламенении территории меняется состав воздуха. Исследователи уверены, что этим механизмом можно пользоваться как инструментом, который поможет определить местоположение бушующего пожара. Статья с результатами исследования российских ученых вышла из печати в научном журнале Atmosphere .

Во время проведения эксперимента ученые применяли инфракрасные томографы, ультразвуковые метеостанции, а также различные приборы, позволяющие выявлять разные газы, выбросы которых часто происходят при пожарах.

Сибирские исследователи также оценивали влияние пожаров на направление потоков воздуха. Выяснилось, что из-за огромного количества тепла поднимающийся вверх воздух усиливает вклад вертикальной составляющей ветра и таким образом оказывает влияние на сам огонь.

Даже небольшой пожар приводит к выбросу в атмосферу огромного количества загрязняющих веществ, в том числе оксидов и метана.