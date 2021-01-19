NASA проводит огневые испытания двигателей для полета на Луну

Сегодня, 18:59

0

Image 16+
NASA проводит огневые испытания двигателей для полета на Луну

Очередные испытания ракетного двигателя для лунной миссии были проведены НАСА. Тестирование двигателя для ракеты-носителя Space Launch System проходили в Миссисипи и напрямую транслировались на сайте компании, передает «Naked Science».

Испытание двигателей проводилось в рамках программы Artemis, которая направлена на возвращение американцев на поверхность Луны впервые с 1972 года. Предполагается, что гигантская 111-метровая ракета Space Launch System, оснащенная новым двигателем, примерно в 2028-2029 годах сможет поставлять астронавтов на Луну. Стоимость всей программы оценена в 30 миллиардов долларов, из которых почти 18 миллиардов было потрачено непосредственно на разработку ракеты.

При запуске ракетного двигателя для лунной миссии время работы его составило лишь около 1 минуты вместо запланированных 8 — четыре двигателя неожиданно отключились, не закончив свою работу. Инженеры предполагают, что причиной такой остановки могло стать отключение датчиков, поломка в ПО или оборудовании. Для того чтобы выявить причины поломки и устранить их последствия, может понадобиться от нескольких недель до 3-4 месяцев, однако директор НАСА не признал неудачу этой попытки. 

Комментируя данную ситуацию, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал, что ракетные двигатели не взорвались по чистой случайности — только из-за того, что вовремя отключились. 

«Так, чтобы с первого раза все закончилось удачно, бывает крайне редко, если не сказать, что не бывает никогда. Данное испытание лишь продемонстрировало, что американцы пока так и не смогли создать рабочий двигатель для своей супер-ракеты», - добавил Натан Эйсмонт.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

NASA проводит огневые испытания двигателей для полета на Луну

Сегодня, 18:59

В Канаде ученые представили новую форму лабораторного мяса

Сегодня, 14:44

Китайские врачи описали случаи повторного заражения коронавирусом при наличии антител

19-01-2021, 20:29

Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

19-01-2021, 10:39

Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в России

17-01-2021, 13:24

Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне

16-01-2021, 16:54

В США систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии

14-01-2021, 17:29

Ученые: одна порция алкоголя в день повышает риск фибрилляции предсердий

13-01-2021, 21:29

Ученые из США рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка

12-01-2021, 17:24

Японские ученые рассказали, как распознать импотенцию по походке

12-01-2021, 12:29

Биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может накапливать мутации

9-01-2021, 01:34

Исследователи обнаружили возможные порталы в отдаленные районы Вселенной

6-01-2021, 10:04

Ученые выяснили, что люди с «темными» чертами личности переживают пандемию иначе

4-01-2021, 16:49

Доказано повреждение головного мозга больных с коронавирусом

2-01-2021, 15:24

Билл Гейтс финансирует проект, способный «заблокировать» Солнце

31-12-2020, 08:19

Ученые объяснили, почему нам не нравится запись собственного голоса

30-12-2020, 10:24

Ученые: Риск умереть от коронавируса COVID-19 заложен в человеке с рождения

29-12-2020, 22:34

Эксперты из Германии рассказали о новом методе уменьшения боли

28-12-2020, 23:59

Ученые нашли у йети ДНК белого медведя

26-12-2020, 17:59

В 2021 году в Европе начнутся продажи первого искусственного сердца

24-12-2020, 20:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров