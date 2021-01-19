NASA проводит огневые испытания двигателей для полета на Луну

Очередные испытания ракетного двигателя для лунной миссии были проведены НАСА. Тестирование двигателя для ракеты-носителя Space Launch System проходили в Миссисипи и напрямую транслировались на сайте компании, передает «Naked Science».

Испытание двигателей проводилось в рамках программы Artemis, которая направлена на возвращение американцев на поверхность Луны впервые с 1972 года. Предполагается, что гигантская 111-метровая ракета Space Launch System, оснащенная новым двигателем, примерно в 2028-2029 годах сможет поставлять астронавтов на Луну. Стоимость всей программы оценена в 30 миллиардов долларов, из которых почти 18 миллиардов было потрачено непосредственно на разработку ракеты.

При запуске ракетного двигателя для лунной миссии время работы его составило лишь около 1 минуты вместо запланированных 8 — четыре двигателя неожиданно отключились, не закончив свою работу. Инженеры предполагают, что причиной такой остановки могло стать отключение датчиков, поломка в ПО или оборудовании. Для того чтобы выявить причины поломки и устранить их последствия, может понадобиться от нескольких недель до 3-4 месяцев, однако директор НАСА не признал неудачу этой попытки.

Комментируя данную ситуацию, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал, что ракетные двигатели не взорвались по чистой случайности — только из-за того, что вовремя отключились.

«Так, чтобы с первого раза все закончилось удачно, бывает крайне редко, если не сказать, что не бывает никогда. Данное испытание лишь продемонстрировало, что американцы пока так и не смогли создать рабочий двигатель для своей супер-ракеты», - добавил Натан Эйсмонт.