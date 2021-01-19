В Канаде ученые представили новую форму лабораторного мяса

Сегодня, 14:44

Анна Лисова

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В Канаде ученые представили новую форму лабораторного мяса

В Канаде ученые из Университета Макмастера создали новую форму лабораторного мяса. 

Для разработки этого продукта используется технология, которая позволяет передавать ему схожесть и текстуру мяса животных. 

Сотрудники Школы биоинженерии при Университете Рави Сельваганапати и Алиреза Шахин-Шамсабади рассказали, что новый продукт формируется из тонких листов культивируемых клеток мышц и жира, выращенного в лаборатории. 

Живые клетки формируют листы, толщина которых примерно такая же, как толщина листка бумаги. Основу для листов вначале формируют в пробирках, после чего их наносят на специальные пластины для роста. Полученные листы складывают стопками вместе и они формируют единый пласт, толщину которого можно регулировать. 

Исследователи рассказали, что работать они начинали с клетками мышей, сформировав из них мясо. Но его есть они не стали. В дальнейшем им удалось создать мясо из клеток кролика, которого они уже приготовили и попробовали на вкус. 

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