Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Международная группа ученых определила новый вид антител к коронавирусной инфекции COVID-19, которые представляют собой уникальные «наноантитела». За счет своих микроскопических размеров такие антитела могут лучше проникать в ткани, чем и повышают свою эффективность.

Альянс специалистов под руководством Боннского университета провел масштабный эксперимент, в ходе которого белок коронавируса SARS-CoV-2 был введен альпакам и ламам. После начала активации вируса, у животных взяли кровь для анализа — оказалось, что среди десятков выработанных антител эффективно вести борьбу с вирусом могли лишь 4 антитела, которые были очень маленьких размеров. Ученые определили, что такие наноразмеры и помогают лучше предотвратить проникновение коронавируса в клетки человека — даже тогда, когда вирус уже мутировал.

Также эксперты указали, что именно наноантитела способны защитить слизистые оболочки организма, поскольку могут проникнуть вглубь клетки и «выстроить» защитный барьер. При этом ученые сообщили и о возможности «склеивания» таких наноантител в лабораторных условиях — не исключено, что они могут быть внедрены в новые препараты от коронавируса.