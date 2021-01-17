Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Сегодня, 10:39

0

Image 16+
Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Международная группа ученых определила новый вид антител к коронавирусной инфекции COVID-19, которые представляют собой уникальные «наноантитела». За счет своих микроскопических размеров такие антитела могут лучше проникать в ткани, чем и повышают свою эффективность. 

Альянс специалистов под руководством Боннского университета провел масштабный эксперимент, в ходе которого белок коронавируса SARS-CoV-2 был введен альпакам и ламам. После начала активации вируса, у животных взяли кровь для анализа — оказалось, что среди десятков выработанных антител эффективно вести борьбу с вирусом могли лишь 4 антитела, которые были очень маленьких размеров. Ученые определили, что такие наноразмеры и помогают лучше предотвратить проникновение коронавируса в клетки человека — даже тогда, когда вирус уже мутировал. 

Также эксперты указали, что именно наноантитела способны защитить слизистые оболочки организма, поскольку могут проникнуть вглубь клетки и «выстроить» защитный барьер. При этом ученые сообщили и о возможности «склеивания» таких наноантител в лабораторных условиях — не исключено, что они могут быть внедрены в новые препараты от коронавируса.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Сегодня, 10:39

Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в России

17-01-2021, 13:24

Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне

16-01-2021, 16:54

В США систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии

14-01-2021, 17:29

Ученые: одна порция алкоголя в день повышает риск фибрилляции предсердий

13-01-2021, 21:29

Ученые из США рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка

12-01-2021, 17:24

Японские ученые рассказали, как распознать импотенцию по походке

12-01-2021, 12:29

Биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может накапливать мутации

9-01-2021, 01:34

Исследователи обнаружили возможные порталы в отдаленные районы Вселенной

6-01-2021, 10:04

Ученые выяснили, что люди с «темными» чертами личности переживают пандемию иначе

4-01-2021, 16:49

Доказано повреждение головного мозга больных с коронавирусом

2-01-2021, 15:24

Билл Гейтс финансирует проект, способный «заблокировать» Солнце

31-12-2020, 08:19

Ученые объяснили, почему нам не нравится запись собственного голоса

30-12-2020, 10:24

Ученые: Риск умереть от коронавируса COVID-19 заложен в человеке с рождения

29-12-2020, 22:34

Эксперты из Германии рассказали о новом методе уменьшения боли

28-12-2020, 23:59

Ученые нашли у йети ДНК белого медведя

26-12-2020, 17:59

В 2021 году в Европе начнутся продажи первого искусственного сердца

24-12-2020, 20:09

Ученые обнаружили в Эквадоре новые разновидности коронавируса

23-12-2020, 16:19

Ученые считают, что Млечный Путь заселен инопланетными цивилизациями

23-12-2020, 13:39

Ученые для борьбы с инфекциями предложили использовать противомикробные пептиды человека

22-12-2020, 23:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров