Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в России

Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в РФ.

Как рассказали в региональном Министерстве информационных технологий, группа ученых из Челябинска изобрела электронный браслет-нейротрекер, который с помощью набора медицинских датчиков помогает отслеживать изменения в состоянии больного с коронавирусом, а также фиксировать его ключевые симптомы.

Такой браслет должен будет сделать кардиограмму, измерить температуру и уровень кислорода, отследить активность вегетативной нервной системы больного.

«Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», - объяснил разработчик изделия, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов.

И добавил, что аналогичных по ширине функционала устройств в России нет.

По мнению замминистра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой, массовое производство и внедрение этих браслетов могло бы помочь увеличить количество выявленных случаев коронавируса, в том числе и у бессимптомных пациентов, а также обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных больных.