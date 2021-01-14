Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне

Сегодня, 16:54

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Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне

Аэрокосмические компании Японии и США официально объявили начало совместной реализации проекта «Gateway», который предусматривает создание лунной орбитальной станции. Предполагается, что данный проект станет прорывом в дальнейшем исследовании Луны и налаживании регулярных полетов человека на этот спутник Земли.

Как заявлено на официальной странице НАСА, японско-американский проект «Gateway» станет «отправной точкой для исследования глубокого космоса и важным фактором для устойчивого и долгосрочного возвращения человека на поверхность Луны». Известно, что данный проект является частью планов НАСА по исследованию дальнего космоса, вместе с ракетой Space Launch System, космическим кораблем Orion и системой посадки людей, которая отправит астронавтов на Луну. 

«Получение новых впечатлений на Луне и вокруг нее подготовит ученых к отправке первых людей на Марс в ближайшие годы, и Gateway сыграет важную роль в этом намерении», - заявили в НАСА.

В данном проекте Японии отводится роль технической экспертизы при строительстве «Gateway», что оговорено Национальным Управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

«Укрепление международных связей и наших обязательств ставит человечество на твердый путь к достижению наших общих целей освоения Луны к концу этого десятилетия», - прокомментировал администратор НАСА Джим Бриденстайн. 

Также он указал, что согласно соглашению обе стороны будут стремиться предоставить японским астронавтам возможность работать на лунной орбитальной станции и по завершении строительства лунной орбитальной станции.

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