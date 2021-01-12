В США систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии

В США научили распознавать политическую ориентацию человека по его фотографии. Алгоритм определения политической ориентации по фото для системы распознавания лиц составил психолог из Стэнфордского университета (США) Майкл Косински, передает ТАСС.
Он использовал для этого снимки более 1 млн человек, проживающих в САШ, Канаде и Великобритании. Снимки были взяты из профилей в Facebook, а также из неназванного сервиса онлайн-знакомств. Из отобранных снимков около 350 тыс. принадлежали людям, которые не относятся к европеоидной расе.
Алгоритм проанализировал предложенные снимки и выделил около 200 признаков, которые позволяют определить политическую ориентацию человека. Как рассказал Косински, этот алгоритм дает возможность определить, либерал на фото или консерватор с точностью до 72%.
По словам Косински, использовать данный алгоритм смогут не только в США, но и в других странах.
Комментировать