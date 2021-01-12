В США систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии

В США научили распознавать политическую ориентацию человека по его фотографии. Алгоритм определения политической ориентации по фото для системы распознавания лиц составил психолог из Стэнфордского университета (США) Майкл Косински, передает ТАСС .

Он использовал для этого снимки более 1 млн человек, проживающих в САШ, Канаде и Великобритании. Снимки были взяты из профилей в Facebook, а также из неназванного сервиса онлайн-знакомств. Из отобранных снимков около 350 тыс. принадлежали людям, которые не относятся к европеоидной расе.

Алгоритм проанализировал предложенные снимки и выделил около 200 признаков, которые позволяют определить политическую ориентацию человека. Как рассказал Косински, этот алгоритм дает возможность определить, либерал на фото или консерватор с точностью до 72%.

По словам Косински, использовать данный алгоритм смогут не только в США, но и в других странах.