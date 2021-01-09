Ученые: одна порция алкоголя в день повышает риск фибрилляции предсердий

Ученые заявили, что одна порция алкоголя в день повышает риск фибрилляции предсердий.

Европейское общество кардиологов опубликовало научную работу, в которой исследованию подвергался вопрос влияния вина на организм человека. При этом был обработан огромный массив данных от 108 тыс. человек из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Италии. Результаты исследования опубликовали в European Heart Journal.

Ученым открылись новые факты: люди, выпивающие 12 граммов этанола в день, что равно одному маленькому бокалу вина или пива, уже имеют риск развития проблем с сердцем. Вместе с этим увеличивается на 16% риск развития фибрилляции предсердий. Как следствие - возникает разрозненность в сокращении отдельных групп мышечных волокон, что может привести к сердечной недостаточности или инсульту. У тех же, кто выпивал в день в два раза больше, вероятности увеличивались до 28%.

По статистике, представленной American Heart Association, эта причина провоцирует 15-20% инсультов.

Эксперты отмечают, что результаты этих исследований кардиологов противоречат многолетним представлениям о профилактической природе алкоголя в небольших количествах. Одна из них - о красном вине, предупреждающем заболевания сердечно-сосудистой системы. После обнародования этой теории в конце прошлого века она оказала сильное влияние на общественное восприятие красного вина.

Теперь же кардиологи утверждают, что его польза как минимум преувеличена.