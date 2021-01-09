Ученые из США рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка

Сегодня, 17:24

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Ученые из США рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка

Ученые рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка.

Группа ученых из Университета Цинциннати выяснила, что стресс у беременной женщины может оказать пагубное влияние на ее ребенка, повышая риски развития различных заболеваний на протяжении всей его жизни.

По словам исследователей, отсутствие социальной поддержки, одиночество, семейное положение или тяжелая утрата у будущей матери, другими словами, все те психосоциальные факторы, которые приводят к стрессу, способны спровоцировать мутацию митохондриальной ДНК плода и в итоге могут стать «очагами» многих его будущих болезней. Среди них - митохондриальная дисфункция, астма, ожирение, синдром дефицита внимания и аутизм.

«Период развития плода и младенца - уязвимое время для воздействия окружающей среды из-за ускоренного развития в эти периоды», - отмечает доцент кафедры экологических наук и общественного здравоохранения Калифорнийского университета Келли Брунст.

Чтобы детально проработать данную проблему, ученые долгое время - с 2013 по 2018 годы - изучали плаценты женщин, рожавших в Нью-Йорке и Бостоне. И в 365 случаях в них обнаружились мутации, вызванные продолжительным стрессом. Причем, наивысший процент связанный со стрессом мутаций ДНК в плаценте оказался у чернокожих и белых женщин в противоположность от латиноамериканских.

Позже обнаружилось, что у потомства этих женщин диагностирован целый ряд серьезных заболеваний, которые лишь усиливались с взрослением ребенка.

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