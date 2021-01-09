Японские ученые рассказали, как распознать импотенцию по походке

Сегодня, 12:29

Ольга Громова

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Японские ученые рассказали, как распознать импотенцию по походке

Японские исследователи, представляющие Университет Хиросаки, утверждают, что мужскую импотенцию можно определить по походке. Результаты их научной работы опубликованы на страницах Journal of Sexual Medicine.

Ученые во время своего эксперимента записали на видео походку 324 мужчин. При этом они сделали еще ряд дополнительных замеров. К примеру, была измерена длина шага, ее соотношение с ростом человека, а также скорость и высота подъема стопы.

После этого добровольцы были протестированы посредством Международного индекса эректильной функции. Так и была найдена корреляция между короткими шагами у мужчин и эректильной дисфункцией.

Если же говорить о самом исследовании, было определено, что мужчины, походка которых состоит, преимущественно, из коротких шагов, на 40 процентов чаще страдают от импотенции, чем делающие длинные шаги представители сильного пола, пишет SM-News.

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