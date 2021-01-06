Биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может накапливать мутации

Сегодня, 01:34

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Биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может накапливать мутации

Британские специалисты из Института Сенгера опубликовали научную статью, в которой рассказали о причинах возникновения мутаций коронавируса. Оказалось, что новые штаммы возникают в следствие неверного редактирования или повреждения готовой копии РНК вируса. 

Ранее было известно, что коронавирусная инфекция накапливает мутации в том же темпе, что и грипп. Однако каким образом эти изменения возникают, установлено не было.

Британские ученые занялись этим вопросом, начав изучение изменений коронавируса при передаче от одного человека к другому.

Оказалось, что инфекция способна мутировать с одинаковой скоростью как внутри организма, так и снаружи. Кроме того, каждая копия вируса равна практически одной мутации. Его изменения происходят в момент формирования «плюсовой» формы РНК, когда вирусы могут спровоцировать клетку на создание своих ферментов сразу после попадания внутрь ее.

Для возникновения подобных копий необходима и «отрицательная» форма РНК, которую производят белки вируса, входящие в состав РНК-полимераз. В процессе копирования вируса элементы зачастую допускают ошибку в чтении «отрицательных» форм, что и является появлением мутации.

Благодаря своему исследованию ученым удалось определить, что подобный процесс формирования новых штаммов не характерен для коронавируса, так как важные изменения в его геноме формируются уже после появления новой «положительной» цепочки РНК. Ученым предстоит выяснить, почему процесс мутации у COVID-19 происходит подобным образом, что поможет дать прогнозы дальнейшей эволюции вируса.

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