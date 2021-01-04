Исследователи обнаружили возможные порталы в отдаленные районы Вселенной

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

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Исследователи обнаружили возможные порталы в отдаленные районы Вселенной

Исследователи заявили о том, что им удалось выявить возможные «порталы» в отдаленные районы Вселенной. 

Такими порталами могут быть некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик. На страницах издания Monthly Notices of the Royal Society российские ученые рассказали о том, какими свойствами обладают эти порталы или «кротовые норы» (wormholes), передает Лента.Ру

Теоретически в такой портал может войти космический корабль. Но поскольку вокруг портала большой уровень радиации, то выжить экипаж не сможет. 

У «кротовой норы» и черной дыры очень сильная гравитация. Ученые рассказали, что в отличии от черной дыры, из «кротовой норы» тело может выйти. И находиться этот выход будет в другой части космоса. А вот при попадании в черную дыру, тело оказывается за горизонтом событий и уже не может выйти в космос. По мнению исследователей, активное галактическое ядро (AGN) на самом деле может быть входом в «портал». 

Российский физик Михаил Петрович подчеркнул, что о строении «кротовой норы» известно очень мало. К тому же, пока нет никаких доказательств, что они вообще существуют. Объект, который потенциально может быть «кротовой норой», находится от Земли на расстоянии в 13 млн световых лет, поэтому вряд ли в обозримом будущем человек сможет достичь ее и заняться изучением. 

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