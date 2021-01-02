Ученые выяснили, что люди с «темными» чертами личности переживают пандемию иначе

Сегодня, 16:49

Анна Лисова

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Ученые выяснили, что люди с «темными» чертами личности переживают пандемию иначе

О том, как повлияла пандемия на людей с «темными» чертами личности рассказали ученые. 

Такие черты личности как нарциссизм, садизм, макиавеллизм и психопатия ученые причисляют к «темным». Их проявления влекут негативные социальные последствия, а пандемия по-разному влияет на их психологическое состояние. 

На страницах издания Personal and Inpidual Differences опубликованы результаты исследования о влиянии «темных» черт характера на отношение к пандемии. Исследователи сообщили, что они вели наблюдение за 402 американцами в возрасте от 18 до 78 лет и выделили тонкие, но заметные различия в чертах личности. Добровольцы заполнили онлайн-анкету, в которой рассказали подробно о том, как пережили пандемию. 

Исследование показало, что люди с более «темными» чертами личности также эмоционально переживали социальные потрясения, связанные с пандемией. Но у тех, кто обладал садистскими наклонностями пандемия вызывала удовольствие, поскольку им нравилось то, что происходит в мире. 

Интересно, что те, кто обладает нарциссическими чертами, реже протирают загрязненные поверхности и моют руки. 

Авторы исследования подчеркнули, что добровольцы не были клиническими садистами или нарциссами, а просто проявляли наличие некоторых из этих черт. Поэтому нельзя на основании этого исследования делать категорические выводы касательно того, как влияет пандемия на людей с такими чертами личности. 

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