Доказано повреждение головного мозга больных с коронавирусом

Сегодня, 15:24

Ольга Громова

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Доказано повреждение головного мозга больных с коронавирусом

Ученые Национального института здравоохранения (США), исследуя, как COVID-19 влияет на мозг пациента, выявили признаки повреждений, которые появились вследствие истончения и протекания сосудов. Они могут вызывать кровотечения и инсульты.

При этом следов SARS-CoV-2 в образцах тканей обнаружено не было. Это дало основание предположить, что прямую вирусную атаку на мозг коронавирус не осуществляет.

Наблюдения ученых показали, что повреждение сосудов головного мозга происходит из-за воспалительных реакций, связанных с проникновением вируса в организм пациента.

Еще на заре пандемии ученые выяснили, что ковид поражает не только легкие, но и другие внутренние органы и системы организма. 

Поэтому многие ковид-пациенты имеют не только нарушения в работе дыхательной системы, но также испытывают серьезные проблемы с пищеварением, лишаются обоняния и чувства вкуса, сталкиваются с неполадками в работе кровеносной системы.

Американские ученые, исследуя состояние кровеносной системы мозга у людей, скончавшихся от коронавируса в период с марта по июль 2020 года, выяснили, что эти пациенты умерли быстро и внезапно, при этом по причинам, не связанным с проникновением SARS-CoV-2 в легкие. Согласно первичному анализу, их смерть была связана именно с повреждением мозга во время болезни.

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