В 2021 году в Европе начнутся продажи первого искусственного сердца

Европейские регуляторы разрешили французской компании Carmat продавать в Европе искусственное сердце. Это разрешение компания ждала на протяжении десяти лет. Продажи начнутся во втором квартале следующего года

Работы по созданию искусственного сердца начались 27 лет назад. В 1993 году кардиохирург Ален Карпентье рассказал о своей идее французскому промышленнику Жан-Люку Лагардеру, владельцу компании Matra, занимающейся производством аэрокосмического оборудования. Лагардер предоставил Карпентье для работы несколько лабораторий и инженеров. Первое в мире искусственное сердце будут использовать на переходном этапе при пересадке сердца пациентам с последней стадией сердечной недостаточности.

Предстоящие продажи способствовали подорожанию акций Carmat - их цена выросла на 50%, что является самым высоким ростом за семь лет. Капитализация компании достигла $496 млн.

Директор компании Стефан Пиат назвал получение разрешения историческим событием. Как он отметил, теперь компания будет работать с врачами и медцентрами, а также искать пациентов, которым требуется пересадка сердца.

Разработка Carmat может быть использована для помощи пациентам, которым медицинская терапия и устройство для левых желудочков противопоказаны. Донорское сердце пациенту надо пересадить в течение 180 дней после того, как поставили искусственное.