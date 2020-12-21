Ученые считают, что Млечный Путь заселен инопланетными цивилизациями

Сегодня, 13:39

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Ученые считают, что Млечный Путь заселен инопланетными цивилизациями

Международный коллектив исследователей поместил свою статью на сервисе препринтов arXiv.

Данный материал рассказывает, как аналитики Калифорнийского технологического института США, американской Лаборатории реактивного движения NASA и средней школы Сантьяго, Чили, создали совершенно инновационную редакцию равенства Дрейка.

С помощью нового уравнения всемирно известного ученого эксперты с высокой долей вероятности определили, где во Вселенной могут существовать цивилизации внеземного происхождения.

Из-за того, что астрономы нашли совершенно иные варианты экзопланет, где ряд светил сильно напоминают знакомое нам Солнце, на планете Земля сложно обнаружить какой-то фактор, оправдывающий веру людей в то, что жизнь на ней абсолютно уникальна.

В своей статье ученые с пониманием используют новые критерии. Материал описывает, что в Космосе очень высока вероятность зарождения различного внеземного разума. Также затем следует непреднамеренное исчезновение.

Астрофизики описывают всем известную теорию, как разумные существа и многие животные сами разрушают ареалы, в которых же и существуют. К примеру, на необитаемый остров завозят крыс. Животные, следуя своему инстинкту, едят на островной территории все до конца. Затем следует неизбежная гибель от голода.

Человечество выпускает парниковые газы в атмосферу. Здесь люди неизбежно попадают в будущее, где на планете Земля жизнь более не может продолжаться.

В итоге аналитики сделали вывод, что, если внеземные цивилизации и возникли, большинство из них, скорее всего, уже уничтожили сами себя.

Согласно результатам моделирования, больше всего потенциальных инопланетных цивилизаций может населять кольцевую область Млечного Пути, расположенную в 4 тыс. парсеков от центра Галактики. При этом наиболее плотно заселенными районами остаются внутренние области Млечного Пути.

По мнению ученых, большинство разумных форм жизни являются молодыми, что затрудняет их обнаружение.

Ранее астрономы узнали, как Млечный Путь сталкивался с соседними галактиками и поглощал их. С каждым таким слиянием форма, размер и движение нашей галактики менялись навсегда, становясь той спиралью, которая известна сейчас.

Чтобы лучше разобраться в истории Млечного Пути, ученые смоделировали несколько самых значимых столкновений галактик.

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