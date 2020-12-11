Эксперты считают, что научный прогресс увеличивает вероятность войны в космической сфере

Сегодня, 16:29

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Эксперты считают, что научный прогресс увеличивает вероятность войны в космической сфере

Научный прогресс увеличивает вероятность войны в космической сфере.

Эксперты уверены: право быть первым во всем дает превосходство технологий в космическом пространстве. С ростом в этой сфере потенциальных стран-противников возросла вероятность войны на космическом уровне.

Американская доктрина «Космическая мощь космических сил» определяет космос как ту область, что дает законные возможности по максимальному охвату любого труднодоступного уголка Земли. Эксперты отмечают, что на фоне таких заявлений Пентагона ясно, что выход Штатов из соглашения по Открытому небу, по-видимому, следствие новых возможностей американских космических сил. США уже сейчас имеют немало космических аппаратов различных миссий на всевозможных орбитах, технологии искусственного интеллекта, «интернет вещей» (IoT), большие базы данных, посредством которых у них есть возможность получения практически любой информации без привлечения ресурса ВВС.

Сотрудники Пентагона нацелены на то, что их космические силы в будущем обеспечат единство космических действий, военных космических исследований, а также их содействие с гражданскими, коммерческими и национальными космическими программами и программами разведки. На операции, которые Пентагон планирует проводить с помощью КС, он возлагает надежды по обеспечению реализации важнейших концепций «сетецентрических» войн и «мгновенного» глобального удара.

Правда на сегодняшний день, да и на ближайшее будущее деятельность США в космосе ограничивается геоцентрическим режимом, который запрещает «мгновенно» формировать необходимые группировки КА, чтобы решить ключевые интересы Соединенных Штатов. В то же время, новые технологии в ближайшие годы, скорее всего, значительно дополнят сферу действия субъектов КС.

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