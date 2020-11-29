Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

Вчера, 18:24

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Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию. Статья на эту тему опубликована в журнале Infection.

Группе ученых из Турции удалось выяснить, что бессимптомные пациенты носят в организме гораздо большее количество вируса SARS-CoV-2, чем больные, имеющие какие-либо проявления болезни. И это - главное отличие коронавируса от иных известных вирусов, которое объясняет неумолимое распространение инфекции,  несмотря на всю серьезность мер, принимаемых по его предотвращению.

Ранее уже были известны факты о бессимптомных носителях коронавируса, которые представляют серьезную опасность для окружающих, даже несмотря на отсутствие температуры и кашля. Однако выводы турецких ученых стали абсолютно неожиданными. 

Эксперты из Турции анализировали уровень вирусной нагрузки у больных, разделенных на шесть групп. Во внимание принимались возраст пациентов и тяжесть заболевания. У 60 коронавирусных пациентов исследователи взяли образцы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также пробы слюны, крови и мочи. Причем у 25% респондентов не было никаких симптомов «короны». Отмечается, что всего через руки ученых прошли 360 образцов.

В результате оказалось, что уровень вирусной нагрузки был выше у бессимптомных пациентов, причем по мере увеличения возраста больного и тяжести его болезни уровень снижался.

«COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину. Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки», - заключили турецкие исследователи.

Ученые склонны полагать, что более высокая вирусная нагрузка у больных без проявления симптомов, может быть лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением COVID-19.

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