Ученые обнаружили у заразного рака тасманских дьяволов пять форм

Сегодня, 13:29

Александр Зуев

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Ученые обнаружили у заразного рака тасманских дьяволов пять форм

Группа генетиков из разных стран обнаружила, что трансмиссивный рак тасманийских дьяволов - DFTD имеет еще пять форм. Ранее было обнаружено две его вариации: DFT1 и DFT2. Распространение этих вариаций поставило ночных сумчатых млекопитающих на грань вымирания. Болезнь начала распространяться среди хищников в  90-х годах. При этом было уничтожено до 95% их популяции за последние 20 лет. 

Четыре года назад профессор Кембриджского университета в Великобритании Элизабет Мерчисон вместе с другими учеными выявил, что существует две разновидности рака DFTD. С тех пор ученые продолжают изучать вариации заболевания. В итоге специалисты предположили, что разновидностей больше двух. 

В ходе исследования биологи проанализировали геномы свыше 600 образцов опухолей типа DFT1, извлеченных из тела дьяволов. В итоге ученые установили, что существует пять разновидностей рака DFT1. Две из них - D и E уже распространились среди небольшого числа животных. А другие  разновидности -  A, B и C, продолжают распространяться в разных регионах Тасмании. Эти вариации рака являются самыми смертоносными. Эти виды рака уничтожили до 99% тасманийских дьяволов. 

Ученые продолжают изучать разновидности заболевания, чтобы понять, как защитить сумчатых хищников от заражения DFTD и разработать методики эффективного лечения, пишет nauka.tass.ru.

Заметим, что тасманийские дьяволы при контактах с сородичами покусывают их за морду или шею. При этом может заразиться как укусивший, так и укушенный. Опасность представляет и тот факт, что дьяволы не живут постоянно на конкретной территории и передвигаются на десятки километров, поэтому инфекция может быстро распространяться. 

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