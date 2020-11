Новые данные подтверждают важность ледяных щитов Земли

Ученые, которые занимаются изучением подледниковых вод в Антарктиде и Гренландии, выяснили, что они содержат гораздо большие концентрации важных для жизни микроэлементов, нежели считалось доныне. Об этом со ссылкой на статью исследователей в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Научный сотрудник Университета штата Флорида Джон Хокингс рассказал, что Антарктида у большинства людей на земле ассоциируется с бескрайними просторами льда, и немногие знают, что там, под ледниками, существуют подледные озера, которые ученые изучают уже свыше четырех десятилетий.

На текущий момент выявлено более 400 таких водоемов.

В новом исследовании ученые изучили воду в жидком виде под ледяными щитами Антарктиды и Гренландии. И обнаружили там химические элементы, которые присутствуют, хоть и в небольших количествах, но достаточных для микроскопических организмов и глобального углеродного цикла.

Эти щиты - это порядка 10 процентов поверхности суши. Их полярные условия из-за повышения температуры изменчивы. Ученые очень хотят их отследить с тем, чтобы лучше понять, как глобальное потепление повлияет на важнейшие геохимические процессы в будущем.