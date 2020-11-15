В Канаде создано устройство, которое позволяет быстрее трезветь

Сегодня, 10:54

Сергей Нилов

0

Image 16+
В Канаде создано устройство, которое позволяет быстрее трезветь

Ученые университета сети здоровья Торонто разработали прибор ClearMate, позволяющий в три раза скорее трезветь после алкогольного отравления, чем естественным способом.

Основное участие в процессе отрезвления берет на себя печень. Однако скорость выведения алкоголя специально ускорить нельзя. Легкие также принимают немаловажную роль в данном процессе - когда насыщенная алкоголем кровь доходит до легких, при насыщении кислородом выходит вместе с выдохом. Специалисты считают, что при быстром дыхании, быстрее можно протрезветь.

Однако, если человек просто ускорит дыхание - может потерять сознание, так как в организме упадет содержание углекислого газа.

ClearMate - это маска, которая подключается к насосу. Устройство поддерживает человека смесью кислорода и углекислого газа, тем самым стимулируя ускоренное дыхание, но предотвращая потерю сознания.

Создатели протестировали устройство на пяти добровольцах. Людям, согласившимся участвовать в эксперименте, дали выпить смесь из 250 мл водки 80% крепости с 500 мл воды. Некоторые трезвели естественным путем, других подключали к устройству. Это исследование и помогло понять, что аппарат позволяет протрезветь в 3 раза быстрее по сравнению с естественным способом. Для достижения такого результата, аппарат необходимо было использовать на протяжении 30 минут.

Автор изобретения Джозеф Фишер считает, что устройство будет полезным при оказании неотложной помощи, в том числе при острых формах отравления алкоголем или метиловым спиртом. В случае отсутствия у больного сознания, трубку возможно поместить напрямую в легкие.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Канаде создано устройство, которое позволяет быстрее трезветь

Сегодня, 10:54

В Credit Suisse рассказали о преимуществе «сухой» формы вакцины «Cпутник V»

15-11-2020, 16:14

Признаки коронавируса: ученые выделяют семь групп симптомов COVID-19

13-11-2020, 14:14

Ученые назвали потливость признаком опасной болезни

12-11-2020, 10:04

Астрономы рассказали о странном «взломе» «Вояджера-2» в глубоком космосе

12-11-2020, 09:04

Врачи назвали два эффективных продукта против коронавируса COVID-19

10-11-2020, 22:49

Обнаружена скрытая материя во Вселенной

9-11-2020, 19:04

Эксперты выяснили, почему прогнозы по коронавирусу постоянно меняются

4-11-2020, 12:40

У коронавируса COVID-19 обнаружили новые мутации

4-11-2020, 09:23

Ученые считают, что старение поддается лечению

3-11-2020, 12:54

Российские ученые выведут моль, которая будет питаться пластиком

2-11-2020, 08:30

Американские биологи нашли новое смертельно опасное заболевание у мужчин

29-10-2020, 22:47

В упавшем в США в 2018 году метеорите обнаружили чистую неземную органику

28-10-2020, 15:02

Тяжелый физический труд повышает риск развития слабоумия

28-10-2020, 09:44

Летучие мыши-вампиры при болезни соблюдают социальную дистанцию

28-10-2020, 08:49

Ученые разработали новый способ повышения урожайности помидоров

26-10-2020, 09:39

Эксперт назвал возможные причины экологических катастроф в России

25-10-2020, 16:03

В США создана убивающая вирусы маска

24-10-2020, 13:15

Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

23-10-2020, 13:00

Обнаружен еще один путь проникновения коронавируса в клетки

22-10-2020, 08:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров