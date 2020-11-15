В Канаде создано устройство, которое позволяет быстрее трезветь

Ученые университета сети здоровья Торонто разработали прибор ClearMate, позволяющий в три раза скорее трезветь после алкогольного отравления, чем естественным способом.

Основное участие в процессе отрезвления берет на себя печень. Однако скорость выведения алкоголя специально ускорить нельзя. Легкие также принимают немаловажную роль в данном процессе - когда насыщенная алкоголем кровь доходит до легких, при насыщении кислородом выходит вместе с выдохом. Специалисты считают, что при быстром дыхании, быстрее можно протрезветь.

Однако, если человек просто ускорит дыхание - может потерять сознание, так как в организме упадет содержание углекислого газа.

ClearMate - это маска, которая подключается к насосу. Устройство поддерживает человека смесью кислорода и углекислого газа, тем самым стимулируя ускоренное дыхание, но предотвращая потерю сознания.

Создатели протестировали устройство на пяти добровольцах. Людям, согласившимся участвовать в эксперименте, дали выпить смесь из 250 мл водки 80% крепости с 500 мл воды. Некоторые трезвели естественным путем, других подключали к устройству. Это исследование и помогло понять, что аппарат позволяет протрезветь в 3 раза быстрее по сравнению с естественным способом. Для достижения такого результата, аппарат необходимо было использовать на протяжении 30 минут.

Автор изобретения Джозеф Фишер считает, что устройство будет полезным при оказании неотложной помощи, в том числе при острых формах отравления алкоголем или метиловым спиртом. В случае отсутствия у больного сознания, трубку возможно поместить напрямую в легкие.