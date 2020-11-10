Астрономы рассказали о странном «взломе» «Вояджера-2» в глубоком космосе

Сегодня, 09:04

0

Image 16+
Астрономы рассказали о странном «взломе» «Вояджера-2» в глубоком космосе

В 1977 году NASA отправили в космос 2 аппарата миссии «Вояджер». Благодаря им на Землю впервые попали фото Сатурна и Юпитера. А «Вояджер 2» добрался до Нептуна и Урана. Об этом сообщает «Профиль».

Сегодня корабли изучают внешнюю границу гелиосферы в космическом пространстве. Недавно стало известно, что «Вояджер-2» стал странно себя вести.

«В апреле 2010 года корабль должен был пересечь границу Солнечной системы, однако каким-то загадочным образом в тот момент он вышел из строя. Что-то изменило систему связи», - сообщил планетолог Кевин Бейнс.

Поразительно, но находясь в 16 миллиардах километров от Земли «Вояджер-2» стал передавать данные на странном и непонятном для ученых языке.

«Нам удалось проверить системы. Оказалось, что в ней была изменена одна цифра с 1 на 0. Попросту говоря, его кто-то взломал. Такие показатели говорят о том, что кто-то умышленно вмешался в его работу», - продолжил исследователь.

Кто-то выдвинул свою теорию, предположив, что это был ответ на послание, прикрепленное к кораблю. Дело в том, что перед запуском «Вояджер-2» оснастили записью изображений и звуков с Земли, чтобы другая цивилизация, в случае, если обнаружит корабль, смогла с нами связаться.

Позже ученые смогли найти научный ответ на данный инцидент. Вероятно, во всем были виноваты космические лучи. Дело в том, что на окраине Солнечной системы они более интенсивны. А учитывая, что корабль находился именно там, это и могло привести к сбою.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Астрономы рассказали о странном «взломе» «Вояджера-2» в глубоком космосе

Сегодня, 09:04

Врачи назвали два эффективных продукта против коронавируса COVID-19

10-11-2020, 22:49

Обнаружена скрытая материя во Вселенной

9-11-2020, 19:04

Эксперты выяснили, почему прогнозы по коронавирусу постоянно меняются

4-11-2020, 12:40

У коронавируса COVID-19 обнаружили новые мутации

4-11-2020, 09:23

Ученые считают, что старение поддается лечению

3-11-2020, 12:54

Российские ученые выведут моль, которая будет питаться пластиком

2-11-2020, 08:30

Американские биологи нашли новое смертельно опасное заболевание у мужчин

29-10-2020, 22:47

В упавшем в США в 2018 году метеорите обнаружили чистую неземную органику

28-10-2020, 15:02

Тяжелый физический труд повышает риск развития слабоумия

28-10-2020, 09:44

Летучие мыши-вампиры при болезни соблюдают социальную дистанцию

28-10-2020, 08:49

Ученые разработали новый способ повышения урожайности помидоров

26-10-2020, 09:39

Эксперт назвал возможные причины экологических катастроф в России

25-10-2020, 16:03

В США создана убивающая вирусы маска

24-10-2020, 13:15

Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

23-10-2020, 13:00

Обнаружен еще один путь проникновения коронавируса в клетки

22-10-2020, 08:15

Астрофизик сообщил о возможности падения астероида перед выборами в США

19-10-2020, 17:09

Ученые доказали, что дождь способен двигать горы

19-10-2020, 09:02

На Венере найдены следы существования ранних форм жизни

18-10-2020, 21:06

Ученые связали тяжелую форму коронавируса с волосами на спине

18-10-2020, 18:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров