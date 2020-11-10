Астрономы рассказали о странном «взломе» «Вояджера-2» в глубоком космосе

В 1977 году NASA отправили в космос 2 аппарата миссии «Вояджер». Благодаря им на Землю впервые попали фото Сатурна и Юпитера. А «Вояджер 2» добрался до Нептуна и Урана. Об этом сообщает «Профиль».

Сегодня корабли изучают внешнюю границу гелиосферы в космическом пространстве. Недавно стало известно, что «Вояджер-2» стал странно себя вести.

«В апреле 2010 года корабль должен был пересечь границу Солнечной системы, однако каким-то загадочным образом в тот момент он вышел из строя. Что-то изменило систему связи», - сообщил планетолог Кевин Бейнс.

Поразительно, но находясь в 16 миллиардах километров от Земли «Вояджер-2» стал передавать данные на странном и непонятном для ученых языке.

«Нам удалось проверить системы. Оказалось, что в ней была изменена одна цифра с 1 на 0. Попросту говоря, его кто-то взломал. Такие показатели говорят о том, что кто-то умышленно вмешался в его работу», - продолжил исследователь.

Кто-то выдвинул свою теорию, предположив, что это был ответ на послание, прикрепленное к кораблю. Дело в том, что перед запуском «Вояджер-2» оснастили записью изображений и звуков с Земли, чтобы другая цивилизация, в случае, если обнаружит корабль, смогла с нами связаться.

Позже ученые смогли найти научный ответ на данный инцидент. Вероятно, во всем были виноваты космические лучи. Дело в том, что на окраине Солнечной системы они более интенсивны. А учитывая, что корабль находился именно там, это и могло привести к сбою.