Автомобили Toyota названы самыми надежными по версии пользователей «ВКонтакте»

В «ВКонтакте» провели опрос среди пользователей этой социальной сети на тему предпочтений при приобретении наиболее надежной легковой машины, предназначенной для личного пользования.

Автомобильные бренды из Японии оказались наиболее предпочтительными по эксплуатационной надежности и техническим характеристикам для максимального количества опрошенных автомобилистов.

Свои голоса за «японцев» отдали свыше 55% респондентов. Немного больше, чем 20% из этих граждан, назвали самыми надежными немецкие машины. Автомобили российских производителей попали на 3-е место рейтинга надежной и безотказной техники.

О них положительно отозвались 7,87% владельцев авто, которых опросили. Четвертую строчку заняли машины США – 5,62%, после них Кореи – 3,93%, Швеции – 3,37%, Китая – 2,25% и Франции – 1,68%.

Респонденты указали еще и на бренд из Японии. Данная марка, как считают потребители, производит наиболее надежные в эксплуатации транспортные средства.

60% респондентов проголосовали за Toyota, на втором месте оказались Lexus и Honda, набравшие по 11,02% голосов. Третье и четвертое места заняли Nissan – 6,78% и Mitsubishi – 5,93%.