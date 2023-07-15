Автоэксперт Петр Баканов: россияне покупают автомобили из Китая из-за безысходности

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Эксперт Петр Баканов заявил о том, что россияне стали чаще покупать китайские автомобили, поскольку у них нет возможности приобретать авто из Европы и Японии.
По его мнению, россияне вынуждены выбирать оптимальный вариант из предложенного, и, если нет желания покупать продукцию отечественного автопрома, выбор у них становится еще меньше. Приходится брать китайский автомобиль.
Китайские производители воспользовались этим и активно поставляют автомобили на российский рынок. По словам эксперта Юлии Манн, китайские автопроизводители стремятся улучшить качество своих автомобилей и оставить цены на сравнительно невысоком уровне, что привлекает покупателей, пишет «360».
«По комплектации и оснащению китайские модели превосходят корейские, японские и европейские аналоги благодаря включенным в них опциям комфорта и безопасности. При этом производители из Китая, как правило, адаптируют модельный ряд своих автомобилей в соответствии с запросами российских покупателей», — отметила Манн.
Отметим, исходя из данных официальной статистики, экспорт легковых автомобилей из Китая в РФ вырос за год в 6,4 раза и достиг 4,6 млрд долларов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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