Российские эксперты рассказали, чем опасны пригнанные из-за рубежа автомобили

Вчера, 23:09

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Российские эксперты рассказали, чем опасны пригнанные из-за рубежа автомобили
Фото из открытых источников

Стало известно, чего опасаться, если покупать пригнанный из-за границы автомобиль. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Благодаря параллельному импорту россияне при действующих санкциях могут покупать новые авто. За первое полугодие, по оценке аналитиков «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог», более 13% вновь зарегистрированных автомобилей были завезены по этой схеме. В основном в страну поступают хорошо известные образцы европейских и азиатских производителей, но бывают и экзотические модели.

Эксперт компании Автокод Игорь Шагапов предупредил, что схема параллельного импорта при всей своей привлекательности, имеет ряд нюансов и будущий автовладелец должен о них помнить. Прежде всего это касается юридической стороны.

«Надо внимательно следить за юридической стороной вопроса и особенно за тем, чтобы продавец имел полномочия вносить изменения в ЭПТС и указать там в качестве собственника приобретаемого авто покупателя. Особенно если авто приобретается в кредит», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Шагапов советует проверять, готовы ли работающие в РФ дилеры этой марки брать на гарантийное обслуживание именно этот автомобиль. А если покупается машина с пробегом, то с опытным экспертом следует проверить историю ее техобслуживания за рубежом, наличие в истории аварий и качества последующего восстановительного ремонта.

«Возможность оформить КАСКО на машину, ввезенную по параллельному импорту, - очень яркий индикатор того, сможет ли владелец полноценно обслуживать свой автомобиль, используя «родные» расходники и запчасти», - рассказал о еще одном важном пункте для ввозимого из-за рубежа автомобиля директор Департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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