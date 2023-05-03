Китайские автомашины заняли большую часть рынка РФ в 2023 году

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Импорт авторынка России в 2023 году представлен в большей мере китайским автопромом. Об этом сообщает издание «МК», ссылаясь на телеграм-канал Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.
По данным ТК, привезенные из Китая в Россию автомобили на текущий момент составляют 75% от общего автоимпорта. При этом, по словам представителей аналитического агентства «Автостат», китайский автопром не намерен останавливаться, стремясь заполнить пустоту после ухода из России производителей из Японии, Южной Кореи и стран Запада.
Так, за месяц май Китай пополнил российский авторынок на 51193 машины. В это же время поставки автомобилей из других стран существенно упали: из Южной Кореи и Японии — до 0,9% и 0,5% соответственно, а из Европы и США — суммарно почти до 1,9%. Однако практически половину всех импортированных подержанных авто занимают поставки из Японии.
По итогам мая оказалось, что 46% всех продаж новых машин пришлись на китайский импорт, что значительно выше, чем было год назад — 17%. Новые Toyota, Lexus и Mitsibishi также продаются чаще, но, скорее всего, из-за параллельного импорта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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