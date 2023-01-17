Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ

Из-за санкций против РФ, на российский рынок стали завозить больше машин из Азии.

При этом Южная Корея тоже поддерживает санкционные ограничения в отношении РФ, хотя многие российские автомобилисты надеялись, что после ухода с российского рынка европейских брендов у них останется возможность приобретать южнокорейские автомобили, пишет «МК».

Тем не менее, Министерство торговли Южной Кореи ввело более 700 новых ограничений. Под запретом уже и экспорт южнокорейских автомобилей в РФ и Белоруссию. Речь идет об автомобилях стоимость более 50 тыс. долларов и запчастей к ним.

Что касается поставок подержанных автомобилей и запчастей к ним, то вряд ли на эти автомобили будут вводиться ограничения. Но при этом все же идут разговоры о том, что в РФ запретят ввозить подержанные автомобили из Японии. Не исключено, что такое же решение будет принято и по южнокорейским подержанным автомобилям.

С учетом этого, эксперты рекомендуют покупать автомобили дешевле 50 тыс. долларов. А лучше приобрести бренды из тех стран, которые не поддерживают санкции в отношении РФ. Ведь нет никакой гарантии, что в будущем не последуют санкции, которые ограничат поставки запчастей и тогда эксплуатировать автомобили будет вообще невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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