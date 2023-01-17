Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ

Сегодня, 08:34

0

Image 16+
Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ
Фото из открытых источников

Из-за санкций против РФ, на российский рынок стали завозить больше машин из Азии.

При этом Южная Корея тоже поддерживает санкционные ограничения в отношении РФ, хотя многие российские автомобилисты надеялись, что после ухода с российского рынка европейских брендов у них останется возможность приобретать южнокорейские автомобили, пишет «МК».

Тем не менее, Министерство торговли Южной Кореи ввело более 700 новых ограничений. Под запретом уже и экспорт южнокорейских автомобилей в РФ и Белоруссию. Речь идет об автомобилях стоимость более 50 тыс. долларов и запчастей к ним.

Что касается поставок подержанных автомобилей и запчастей к ним, то вряд ли на эти автомобили будут вводиться ограничения. Но при этом все же идут разговоры о том, что в РФ запретят ввозить подержанные автомобили из Японии. Не исключено, что такое же решение будет принято и по южнокорейским подержанным автомобилям.

С учетом этого, эксперты рекомендуют покупать автомобили дешевле 50 тыс. долларов. А лучше приобрести бренды из тех стран, которые не поддерживают санкции в отношении РФ. Ведь нет никакой гарантии, что в будущем не последуют санкции, которые ограничат поставки запчастей и тогда эксплуатировать автомобили будет вообще невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ

Сегодня, 08:34

В России перестали работать мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, KIA, Infiniti и Nissan

17-01-2023, 11:14

В РФ начались продажи новых кроссоверов Audi Q6 из КНР за 10 млн рублей

30-12-2022, 14:34

Водителям в России сообщили, как не купить &quot;распил&quot; или &quot;утопленника&quot; из Японии в 2022 году

25-12-2022, 09:09

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

22-12-2022, 09:34

В России начнут продавать новые хэтчбеки Sandero

21-12-2022, 19:24

Автоэксперт Синичкина предупредила о том, что личный автомобиль в России станет редкостью к 2030 году

31-08-2022, 13:39

Эксперт Шапарин рассказал об автомобильных деталях, пользующихся самой большой популярностью у воров

8-08-2022, 21:29

Kia отзывает в РФ более 105 тысяч автомобилей

8-08-2022, 15:04

АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada

29-07-2022, 14:44

Автомобильные дилеры рассказали о временах, когда нечего продавать

16-05-2022, 09:29

Компании в РФ переходят на отечественные машины из-за высоких цен на иномарки

8-05-2022, 14:19

Что творится в российских автосервисах: дефицит запчастей и проблема со страховкой

30-04-2022, 16:14

Рынок автомобилей с пробегом в России в 2021 году вырос на 8%

3-02-2022, 15:49

Эксперт Баканов объяснил резкий скачок цен на новые автомобили на российском авторынке в 2021 году

26-01-2022, 16:54

В России предложили разделить марки машин на массовые и люксовые для налога на роскошь

25-01-2022, 13:19

Кризис авторынка РФ с 2021 года перекинулся на 2022 год

5-01-2022, 13:34

Автоэксперт Рязанов назвал способы защиты автомобиля от угона

12-12-2021, 11:29

Традиции немецкого качества: Обзор дилерского центра BMW BorisHof в Москве

30-11-2021, 21:04

Седан Chevrolet Aveo назван самой надежной иномаркой с пробегом в России за 400 тыс. рублей

7-11-2021, 08:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

24-04-2023, 11:24

0

На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой...

Подробнее
Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

0

Основатель ЧВК «Вагенра» Евгений Пригожин посетил тренировочный лагерь организации. Он лично пообщался с...

Подробнее
«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

25-04-2023, 07:59

0

Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...

Подробнее
РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

25-04-2023, 16:14

0

Гражданам РФ объяснили, в каких государствах ближнего зарубежья они могли бы провести свой летний отпуск, уложившись в...

Подробнее
Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Вчера, 08:36

0

Рекламы ЧВК «Вагнер» становится все больше в Югре: жителей региона убеждают вступить в ряды «оркестра» на личных...

Подробнее
Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

24-04-2023, 15:59

0

В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

24-04-2023, 15:39

0

Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае...

Подробнее
Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

24-04-2023, 17:29

0

Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался...

Подробнее
Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

25-04-2023, 07:19

0

Ассоциация туроператоров России сообщает, что на фоне существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может...

Подробнее
На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

24-04-2023, 16:36

0

Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем...

Подробнее