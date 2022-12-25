В РФ начались продажи новых кроссоверов Audi Q6 из КНР за 10 млн рублей

На российский рынок доставили самый большой кроссовер бренда Audi - Q6. Его завозят из Китая по схеме параллельного импорта.

В Китае Audi Q6 появился в продаже минувшим летом. Судя по всему, теперь в России новинки автомобильного рынка будут на рынке после того, как их продажи стартуют в Китае.

Audi Q6 собран на базе Volkswagen Teramont — у него тот же несущий каркас кузова, шасси и агрегаты. Но Audi Q6 немного все же больше, поэтому и получил титул самого крупного представителя SUV марки. У него длина кузова 5099 мм, ширина — 2014 мм, высота — 1784 мм.

Собирают Audi Q6 с бензиновыми турбодвигателями мощностью от 231 до 299 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный.

Продаваться в РФ он будет по цене в 10 150 000 рублей. За эти деньги будет предложена комплектация с восьмью подушками безопасности, 20-дюймовыми «колесами», рейлингами, продвинутой мультимедийной системой с голосовым управлением, адаптивной подвеской, кожаным салоном. Также предполагается множество различных опций, которые помогут водителю управлять автомобилем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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