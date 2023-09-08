Эксперт Кадаков заявил об остром дефиците автомобилей на рынке России

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В настоящее время на рынке Российской Федерации стал ощущаться острый дефицит легковых автомобилей. При этом, даже активный ввоз аналогов европейских машин из Китайской Народной Республики проблему их нехватки не решает. Об этом рассказал журналистам в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Как утверждает эксперт, в настоящее время автомобилей производства Китая на отечественном рынке появилось колоссальное количество. Однако, все эти китайские машины никак не в состоянии заменить транспортные средства стоимостью до одного миллиона рублей. Одновременно Максим Кадаков акцентировал внимание на том, что теперь все дилерские центры и перевозчики используют сложившуюся ситуацию в свою пользу. Они при продаже увеличивают цены на новые и подержанные автомобили так, что «глаза на лоб лезут». К примеру, доставка автомобиля из территории КНР обойдется ориентировочно в 300-400 тысяч рублей.
Одновременно с этим, в настоящее время в Российской Федерации почти не осталось приличных автомобилей, бывших в употреблении. Ведь, как известно — свято место пусто не бывает, и эти машины уже давно все раскупили. В связи с этим, предложение на вторичном рынке за последние месяцы упало на 20%. Параллельно в России рекордно выросли цены на новые российские автомобили — в августе 2023 года средняя стоимость машины впервые превысила один миллион рублей. За год подорожание составило 4,4%. Рекорд побили также цены на иномарки — за год они подскочили на 18%, до 2,3 миллионов рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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